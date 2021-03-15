بصورة وحشية جداً: مقتل عشرات المتظاهرين برصاص الجيش في #ميانمار

قالت جماعة مدافعة عن حقوق السجناء في ميانمار، إن قوات الشرطة والجيش قتلت أمس الأحد، ما لا يقل عن 38 متظاهراً، معظمهم في يانغون أكبر مدن البلاد.

وأعلنت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، مقتل 126 متظاهراً على الأقل منذ الانقلاب العسكري في مطلع فبراير الماضي، الذي أطاح بالحكومة المدنية.

واحتجز أكثر من 2100 شخص لبعض الوقت، بينما لا يزال رهن الاحتجاز حوالي 1800 شخص، من بينهم سياسيون، وناشطون، وصحافيون.

وقال ناي كو لين، وهو متظاهر ومن سكان بلدة هلاينج تار يار غربي مدينة يانغون، لوكالة الأنباء الألمانية إن مظاهرة الأحد كانت ضخمة للغاية وحملة القمع العسكرية كانت وحشية جداً.

وتعهد ماهن وين خاينج ثان، القائم بأعمال رئيس حكومة مدنية موازية، في أول خطاب له السبت بمواصلة “ثورة” للإطاحة بالانقلاب العسكري.

وقال عبر فيس بوك: “هذه أحلك لحظة للأمة، هذا هو الوقت المناسب لمواطنينا لاختبار مقاومتهم”.

وفر هو، وسياسيون من حزب الرابطة من أجل الديمقراطية “إن إل دي” من القبض عليهم، وشكلوا حكومة مدنية موازية، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.