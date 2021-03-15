ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يتجه لـ70 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين، ويتجه خام برنت لـ70 دولارا للبرميل، بدعم التعافي الاقتصادي الصيني ببداية 2021، ما يدعم الطلب على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو/أيار بنحو 47 سنتا، بما يعادل 0.7%، إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0438 بتوقيت جرينتش.

وبلغ الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أبريل/نيسان 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8%.

وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تسارع في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، 2021 متجاوزا التوقعات.

في حين ارتفعت إنتاج مصافي التكرير 15% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.