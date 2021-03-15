تقرير.. أكثر من 10 طروحات أولية محتملة بالسوق السعودية

قال تقرير صادر عن مؤسسة إرنست ويونغ، إنه من المتوقع أن تشهد السوق السعودية خلال العام الجاري أكثر من 10 طروحات أولية، وذلك بعد المؤشرات الإيجابية التي عكسها السوق في الربع الرابع من العام الماضي.

وقال التقرير إن السوق المالية السعودية (تداول) شهدت انخفاضاً بلغ 30% تقريباً في بداية عام 2020، إلا أنها انتعشت في نهايته، وحقّق مؤشر العائدات نمواً بنسبة 3.6%، مدعوماً بانتعاش أسعار النفط الخام.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في العدد لإجمالي للطروحات الأولية بنسبة 40%، وللعائدات بنسبة 94% مقارنة بعام 2019.

في حين استحوذت صفقات الاكتتاب في القطاع العقاري، ونشاطات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتأمين على الحصة الأكبر.

وسجلت الاكتتابات العامة في العالم ارتفاعاً في عام 2020، حيث تم الاكتتاب في 1363 شركة بزيادة 19% عن العام السابق

فيما ارتفعت العائدات 29% مقابل عام 2019. حيث بلغت 268 مليار دولار، كأعلى عائدات تم تسجيلها بعد الرقم القياسي لعام 2010 البالغ 290.2 مليار دولار من 1361 اكتتاباً.