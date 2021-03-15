مصاب بكورونا واكملت 10 ايام عزل منزلي بدون اعراض اخر 5 ايام هل كافية ؟ الصحة تجيب

أكدت وزارة الصحة أن تعافي المصاب لكورونا في الحالات المؤكدة والتي يصاحبها اعراض بعد 10 أيام .

وردّت الصحة عبر “937” على سائل يسأل: مصاب بكورونا واليوم اكملت 10 ايام عزل منزلي بدون اعراض اخر 5 ايام هل كافية ؟

وقالت: بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية

وأوضحت:

‎أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

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