لا إنتاج ولا تصدير..  أزمة تواجه صناعة السيارات في تركيا

تراجع إنتاج قطاع السيارات في تركيا بنحو يصل لـ9.3% على أساس سنوي في فبراير/شباط إلى 116 ألفا و88 سيارة، وتراجعت الصادرات 14.3% إلى 87 ألفا و908 سيارات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن اتحاد صناعة السيارات التركي، اليوم الإثنين، فإنه في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط 2021، تراجع الإنتاج 6.5% إلى 222 ألفا و264 سيارة، في حين انخفضت الصادرات 14.1%.

ويأتي تراجع الإنتاج في مطلع 2021، استمرار للتراجع الحاد الذي أصاب معدل الإنتاج على مدار عام 2020.

ووفقا لبيانات رسمية، هبط قطاع تصنيع السيارات في معدل الإنتاج خلال 2020 بنسبة 11%، وانخفضت الصادرات بمعدل 27% ،مامثل ضربة مزدوجة لهذه الصناعة.

وذكر تقرير “رابطة صناعة السيارات” التركية، منتصف فبراير/شباط الماضي، بلغ إجمالي إنتاج المركبات في 2020 حوالي 1.2 مليون بتراجع 11% مقارنة مع عام 2019.

وأوضح، انخفضت الصادرات 27% مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 916 ألفًا و 543 سيارة.

ويأتي هذا التراجع في الإنتاج والتصدير بفعل أزمة اقتصادية تشهدها تركيا بعد فشل سياسات الرئيس، رجب طيب أردوغان، والتي أدت لأوضاع متردية على مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها.

وأدت سياسات أردوغان وتدخلاته في المؤسسات المالية والنقدية المحلية، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتسبب تراجع العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروقات أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، نتج عنها صعود في نسب التضخم.

وسجل ميزان المعاملات الجارية في تركيا عجزا يقدر بنحو 1.867 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 1.62 مليار دولار، وكان ميزان المعاملات الجارية للبلاد قد سجل عجزا 36.724 مليار دولار في 2020.