متظاهرون يغلقون مصفاة ذي قار في العراق

أغلق عراقيون اليوم الاثنين، مصفاة ذي قار لتكرير النفط الخام، ومنعوا العاملين من دخول مجمع المصفاة في مظاهرات احتجاجية اجتاحت مناطق بمحافظة ذي قار جنوب بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن عشرات المتظاهرين في الناصرية أغلقوا مصفاة ذي قار النفطية جنوب المدينة، ومنعوا العاملين من العمل، كما منعوا دخول المركبات الحوضية لتوزيع المنتجات النفطية في مظاهرات احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات وبفرص عمل للعاطلين.

ويجري محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي مشاورات مع الزعامات العشائرية والمسؤولين في محافظة ذي قار منذ أيام، للتوصل إلى صيغة لاختيار مرشح جديد يحظى بقبول الجميع لإدارة محافظة ذي قار، وإنهاء الاحتجاجات الشعبية.