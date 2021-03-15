جامعة الملك عبدالعزيز تطلق خدمة التحصين المنزلي ضد كورونا

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، حملة تطعيم المرضى المسجلين بقوائم الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى الجامعي ضد فيروس كورونا في منازلهم .

وأكدت الجامعة أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، التي كان لها دور واضح – بفضل الله – في التصدي لهذه الجائحة، و هو مايؤكّد حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – على الاهتمام والعناية بصحة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة .