147423 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 147423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1609 وفيات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 136770 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 44 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 268 والمنومين في العناية المركزة 86 منوماً.