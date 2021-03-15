وزارة_التعليم توجه جميع المدارس بعقد مجالس أولياء الامور”افتراضيا “

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بعقد مجالس الأمور افتراضيا، حيث لا تقل عن اجتماعين في العام الدراسي.

وفي تعميم وجهته لجميع الادارات أوضحت أنه انطلاقا من أهمية التكامل بين الأسرة و المدرسة في نجاح العملية التعليمية خاصة في المرحلة الحالية، فإنها تأمل توجيه المختصين للتعميم على المدارس بعقد اجتماعات مجالس أولياء الأمور افتراضيا.

وأضافت خلال التعميم الذي حصلت “الوئام” على نسخة منه أن الهدف من الاجتماعات مناقشة الأدوار المطلوبة من الأسرة في هذه المرحلة بحيث لا تقل عن اجتماعين في العام الدراسي.

وحددت عدد المحاور للاجتماع أبرزها، أهمية متابعة الأبناء عن طريق منصة مدرستي ونظام نور، ودور أولياء الأمور في تنمية دافعية الأبناء للتعلم ورفع مستواهم التحصيلي و الفهم القرائي والكتابي، وتوجيه الأبناء نحو السلوكات الرقمية المناسبة ومنصة مدرستي، بالإضافة لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه أولياء الأمور وطرح الحلول المناسبة لها، على أن يتم إرسال تقرير عن عقد هذه الاجتماعات للادارة العامة.