الأردن يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المناطق المدنية بالمملكة

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، استمرار ميليشيا الحوثي تصعيد هجماتها الإرهابية واستهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق طائرة مفخخة مسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها بنجاح.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على إدانة واستنكار هذا التصعيد الخطير والممنهج وعلى موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة في استهداف المناطق المدنية الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الاعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الانساني.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها, مشددا على ان أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.