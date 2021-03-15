“الرياضة” تحدد 30 أبريل المقبل لإصدار شهادة الكفاءة المالية لأندية للمحترفين ودوري الدرجة الأولى

قررت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضة، تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والتي تشترط سداد كافة الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد حتى 30 أبريل 2021.

وأضحت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن ذمم دائنة “اللاعبين والمدربين والموظفين” والأندية الرياضية إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية، على أن تشمل هذه البنود كافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى، شريطة عدم جدولة أي رواتب وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام، قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية القادمة مع الأخذ في الاعتبار توقيت كل فئة على حدة.