بيان رسمي.. منع الفتيات من الغناء وتعلم الموسيقى بهذه الدولة

أثار بيان أصدرته مديرية التعليم في العاصمة الأفغانية كابول جدلا واسعا، بسبب منع الفتيات من أداء الغناء أو تعلم الموسيقى.

وزارة التعليم ردت ببيان آخر حول الواقعة، حيث أكدت أن الحظر لا يعكس موقفها، وأنها ستجري تقييما، مع توقيع إجراء تأديبي.

وكان مدير التعليم في العاصمة كابول، أصدر بيانا بمنع الفتيات اللاتي يبلغن من العمر 12 عاما من الغناء في العلن في فعاليات المدارس.

ويحظر البيان أيضا على الفتيات الأكبر سنا التعلم على يد أساتذة موسيقى من الرجال.

ولاقى البيان انتقادا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فتيات مقاطع فيديو غنائية لهن، عبر هاشتاج ” أنا أغنيتي”.

ووصفت ناشطات في مجال حقوق الإنسان الحظر بـ “الطلبنة من داخل الجمهورية»”

كما أفاد مراسلون أن الحكومة الأفغانية تتعرض حاليا لضغوط من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع طالبان، حيث تعرب الكثير من النساء عن مخاوفهن بشأن حقوقهن.