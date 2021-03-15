الكويت تدين وتستنكر استهداف المليشيات الحوثية للمدنيين في السعودية

أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة، في بیان لھا، الیوم الإثنین، عن إدانة واستنكار دولة الكویت وبأشد العبارات لمواصلة ارتكاب المیلیشیات الحوثیة جرائمھم النكراء باستھداف المدنیین والمنشآت المدنیة في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة عبر إطلاق طائرة مسیرة مفخخة باتجاه مدینة خمیس مشیط.

ٍ وأوضحت “الخارجیة”، أن استمرار ھذه الجرائم الإرھابیة بما تمثله من استمرار للتصعید الخطیر الذي تمارسة الملیشیات الحوثیة والإضرار بأمن المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وتقویض استقرار المنطقة في تحد للقانون الدولي والإنساني بالإصرار على مواصلة الحرب وتجاھل للجھود الدولیة التي تبذل في سبیل وضع حد للصراع الدائرمن خلال التوصل إلى حل سیاسي أمر یؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لردع ھذه الجرائم النكراء ووضع حد لھا.

واختتمت الوزارة بیانھا بالتأكید على وقوف دولة الكویت التام مع المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وتأییدھا لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا وسیادتھا