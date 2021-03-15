تخريب القبور وانتهاك حرمة الموتي لسرقة أطقم الأسنان بعاصمة عربية

سادت حالة من الغضب بالشارع الجزائري، عقب ما تداولته صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف عن تشكيل عصابي يقوم بنبش قبور الموتى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصالح أمن بدائرة سيدي علي بوسيدي، ضواحي ولاية سيدي بلعباس، أنها تمكنت من إيقاف 6 عناصر يشكلون نواة عصابة إجرامية، متورطة في قضية المساس بالحرمة الواجبة للموتي والمقابر وتخريب القبور.

وفي التفاصيل فإن معلومات وتحريات دقيقة قادت مصالح أمن دائرة سيدي علي بوسيدي إلى إيقاف المشتبه فيه الرئيسي مع 5 متهمين آخرين، تتراوح أعمارهم بين 28 و 53 عاما.

وأضافت أن بعض عناصر العصابة تقوم بعملية نبش القبور وسرقة طواقم الأسنان من الذهب والفضة.

وتمكنت قوات الشرطة من حجز فكين علويين لطواقم أسنان من المعدن الأصفر والأبيض وغطاء خاص بأسنان، منوهة أن مجموع معدن الذهب، الذي تم حجزه بلغ 15.3 جرام، علاوة على 33.3 جرام من الفضة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 50 ألف دينار جزائري.