على طريقة فلويد.. شرطي أمريكي يعتدي على ستينية ويقيدها بالأصفاد (صور)

يبدو أن واقعة المواطن الأمريكي جورج فلويد باتت شعارا للشرطة الأمريكية في التعامل مع المواطنين.

صحيفة الديلي ميل البريطانية، ذكرت تفاصيل واقعة لفيديو وثق اعتداء شرطي أمريكي على سيدة ستينية.

وفي تفاصيل الواقعة فقد رصد مقطع فيديو، شرطيا أمريكيا يعتدي على امرأة ستينية، ويقيدها بالأصفاد، بعد أن رفضت ارتداء قناع داخل أحد البنوك في تكساس.

وأضافت أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على “تيري رايت” ، البالغة من العمر 65 عاما، في بنك أوف أمريكان بعدما رفضت ارتداء القناع.

وبحسب الصحيفة فإنه تم احتجاز السيدة الستينية، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، منوهة أن مدير البنك اتصل بالشرطة بعدما رفضت السيدة التي تدعى”رايت”، ارتداء القناع أثناء وجودها داخل البنك.

وأوضحت أنها أخبرت الضابط أنها أتت إلى البنك لسحب المال، حيث طلب الضابط منها الخروج أو ارتداء قناع، ولكنها رفضت.

وعندما واجهها الضابط بذلبك قالت السيدة للضابط: ” ماذا ستفعل، تعتقلني؟”، حيث كان جوابه :” نعم، على اقتحام الأماكن”.