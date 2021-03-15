وكالة الطاقة الذرية: إيران تقترب من تخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إن إنتاج اليورانيوم بمستويات أعلى من التخصيب، يجعل إيران تقترب من تطويره لاستخدامات العسكرية.

وأضاف غروسي في تصريحات صحفية أن تخصيب طهران اليورانيوم حتى مستوى 20 في المائة مهم، لأنه بعد هذه المرحلة، سيصبح من السهل تخصيب اليورانيوم لتركيز درجة صنع الأسلحة.

وأوضح أنه من الواضح أنك بحاجة إلى وجود تفتيش قوي للغاية، إذا كنت تريد الحصول على تأكيدات ذات مصداقية بعدم وجود انحرافات عسكرية.

وحذّر من تطوير إيران لتخصيب اليورانيوم قائلا : ” إنهم يزيدون قدراتهم” على التخصيب من خلال تشغيل مزيد من المعدات.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استئناف عمليات التفتيش الأوسع للمنشآت النووية في إيران في ظل سعي طهران لتخصيب اليورانيوم.

يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.