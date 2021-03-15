مجددا.. ضربة موجعة للحوثي بعد مقتل 16 من عناصره بالجدعان

تتوالى الضربات التي تتلقاها المليشيات الحوثية في اليمن على جميع الجبهات، حيث لقي 16 عنصرا حوثيا مصرعهم، اليوم الإثنين على يد الجيش اليمني في جبهة الجدعان، شرقي محافظة صنعاء.

وأكد الجيش اليمني في تصريحات صحفية أنه صد هجوما شنته الميليشيا الحوثية على مواقعه في جبهة الجدعان، وأن 16 حوثيا لقوا مصرعهم، إضافة إلى إلقاء القبض على آخرين.

وتواصل قوات الجيش اليمني، بإسناد المقاومة الشعبية، إحباط هجمات ميليشيا الحوثي على أطراف محافظة مأرب، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وعلى الصعيد الميداني أيضا ، أفشلت القوات هجوما للميليشيا في جبهة الكسارة، غرب المحافظة، وأجبرتها على التراجع والفرار،بعد خسائر بشرية.

في ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها.

كما تم تدمير مواقع وتجمعات الميليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح، إضافة إلى تدمير قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للمليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء، باتجاه محافظة مأرب.