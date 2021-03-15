في وصلة إنسانية في الحياة الزوجية، روى أحد المواطنين واقعة تبرعه لزوجته بإحدى كليتيه، بعد رحلة عناء في علاجها، بعد أن اكتشف الأطباء أن لدى زوجته كلية واحدة.

وكشف المواطن الذي يدعى أحمد لبرنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية، أن زوجته في بداية عامها الأربعين، حيث لاحظت عليها الألم، فذهبت بها إلى أقرب مستشفى وأبلغوني أنها تعاني مشكلات في الكلى، وارتفاعا في ضغط الدم.

وأضاف الزوج أن أطباء مستشفى طبرجل العام، أبلغوني أن زوجتي لديها كلية واحدة، ثم ذهبت بها إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، وبشرني الأطباء بإمكانية علاجها.

وتابع قائلا: مكثنا فترة وتمت إحالتها لمستشفى الملك سلمان بالرياض، حيث بدأوا عمليات الغسيل الكلوي والقسطرة، وطلبت من الأطباء أن أتبرع لزوجتي وتقرر تحديد وقت للعملية.

وعن كيفية إجراء العملية قال الزوج : إن جائحة كورونا تسببت في تأخير عملية التبرع، وراجعنا الطاقم الطبي الذي أحسن التعامل معنا، بعد ذلك وتجاوزنا كل ذلك وتحدد موعدا للعملية التي تكللت بالنجاح.

واختتم حديثه قائلا : لله الحمد، وضعنا الصحي الآن مستقر، وسنخضع للمراجعة الصحية لمدة 3 شهور”.