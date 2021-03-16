إستخبارات #أردوغان تختطف مسؤولاً كردياً في #سوريا

اعتقلت الاستخبارات التركية مسؤولاً بارزاً في وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا التي تدعمها دول غربية، ونقلته إلى تركيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الاستخبارات التركية قبضت على إبراهيم بابات الذي قالت إنه قائد لواء في وحدات حماية الشعب، بينما كان يقود سيارته في مكان لم يحدد في سوريا، ونقل بعدها إلى تركيا لاستجوابه، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن الموقوف قدم معلومات عن خطط لمهاجمة مواقع عسكرية تركية على الحدود مع سوريا.

وولد المسؤول الرفيع المعتقل، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا وفق وسائل إعلام. ولم تحدد السلطات التركية جنسيته.

تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة وحلفاءها الغربيون منظمة “إرهابية”.

لكن هذه القوات الكردية كانت أيضاً رأس حربة المعارك ضد داعش في سوريا، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

ونفذت أنقرة منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية لوقف التوسع الإقليمي لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، واستهدفت مقاتلي التنظيم والأكراد.