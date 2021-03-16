اسعار النفط اليوم.. “برنت” عند 68.31 دولار و”الأمريكي” نحو 64.82 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، وسط تجدد المخاوف المرتبطة بتطعيمات “كورونا” مع ارتفاع عدد الدول الأوروبية التي علقت استخدام لقاح “أسترازينيكا”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو بنحو 0.8% إلى 68.31 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أبريل 0.9% عند 64.82 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى “فيليب فيوتشر” Phillip Futures إن الأسعار تتعرض إلى ضغط بسبب التوقعات المتعلقة بأن الرياح التي ضربت تكساس في الشهر الماضي قد تعزز مخزونات الخام، بحسب وكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.