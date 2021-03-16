الشؤون البلدية: إغلاق 261 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، عن تنفيذ 23.84 ألف جولة تفتيشية، باشرت من خلالها تسجيل 1114 مخالفة، بجانب إغلاق 261 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أنها مستمرة في جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال جولاتها التفتيشية على المجمعات التجارية ومنشآت النفع العام من مطاعم ومقاهٍ وغيرها من محلات بيع التجزئة والجملة.

وأشارت إلى أن المخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بوضع جهاز الكشف الحراري على المداخل، وتجاهل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم توفير المعقمات والكمامات للعملاء.

وتابعت: “تأتي الجولات التفتيشية والرقابية للوزارة استمرارا لمساعيها الرامية إلى التأكد من تطبيق المنشآت التجارية جميع الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا؛ للإسهام في حماية المجتمع من الجائحة، والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

وشددت الوزارة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعلى رأسها لبس الكمامة، والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية، بجانب فحص المرتادين للمحلات التجارية والعاملين فيها، مع مراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي.