مبادرة “تكنو إبداع” تُشعل المنافسة بين متدربي الكلية التقنية بالقنفدة

أطلقت تقنية القنفذة مبادرة “تكنو إبداع” هدفها تحفيز المتدربين لابراز مهاراتهم وابداعاتهم في مجال تخصصاتهم من خلال فعاليات ذات محتوى تقني وعلمي ومهاري وذا طابع تفاعلي و حركي و ابداعي .

وأوضح ذلك عميد الكلية التقنية حامد المنتشري وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج وأنشطة الكلية لهذا العام التي تستهدف جميع متدربي الكلية من خلال مسابقات تقنية تخصصية تُشعل فتيل المنافسة بين المتدربين والتي من خلالها يتم اكتشاف العديد من القدرات الابداعية للمتدربين وتتيح الفرصة لهم على التفوق وإثبات الذات وتنمية روح المنافسة .

كما ذكر مدير إدارة الأنشطة بالكلية محمد عدنان مالكي أن المبادرة شملت عدة فعاليات وهي :

– المسابقة التقنية في تخصصات قسم التقنية الالكترونية

– المسابقة التقنية في تخصصات قسم التقنية الميكانيكية

– المسابقة التقنية في تخصصات قسم تقنية الحاسب وتقنية المعلومات

– المسابقة التقنية في تخصصات قسم التقنية الإدارية. تشمل كل مسابقة عدة فعاليات متخصصة حيث تم إعداد برامج هذه المبادرة بالتعاون مع الاقسام التدريبية في الكلية مراعيا جانب التشويق والتحفيز للمتدربين ضمن مهارات السلوك الانساني . وأضاف مالكي أنه تم تخصيص جوائز قيمة للمتدربين الفائزين لتشجيعهم على امتلاك المهارات المطلوبة للحصول على المراكز المتقدم في المسابقة .