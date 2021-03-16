الدكتور الربيعة يلتقي بمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ويبحثان الجهود الإغاثية

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن وليام ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع الإنساني في اليمن والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

وأعرب جريلسي عن تقديره لدور المركز المهم والبارز في اليمن، مشيدا بالآلية الاحترافية التي يعمل بها المركز في تقديم المساعدات وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية.