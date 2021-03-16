وزير الطاقة: المملكة لها دور محوري ضد تغير المناخ في الحرب العالمية

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تلعب دورا محوريا في الحرب العالمية ضد تغير المناخ.

وأكد وزير الطاقة خلال اجتماع حضره المشرعون والمسؤولون التنفيذيون، في حوار نقل الطاقة الألماني المدعوم من الحكومة 2021، أن التكنولوجيا ستؤمن مستقبلها كمنتج هيدروكربوني طويل الأجل، حيث تهدف المملكة أن تكون رائدة في تنفيذ مشاريع مثل احتجاز الكربون وعزله للحد من الانبعاثات.

وأضاف في كلمته أن المملكة تخطط لزيادة توليد الطاقة من الغاز الطبيعي، حيث يأتي ذلك من خلال دفع تقنيات جديدة وزيادة قدرتها على الطاقة الشمسية.

وتابع قائلا: نحن نؤمن باتفاقية باريس ولن نخجل من لعب دور في الدفع العالمي لمكافحة تغير المناخ.

ونوه الوزير أن الجهود الدولية يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية من أجل أن تكون الاتفاقية شاملة.

وعن خطة السعودية لتوليد الطاقة قال الوزير: إن المملكة تخطط لزيادة توليد الطاقة من الغاز الطبيعي والمصادر المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية لتغطي كامل طاقتها الإنتاجية من الكهرباء.

وأوضح أنه حتى لو تقلصت الأسواق التقليدية للنفط، فإن المملكة العربية السعودية تبحث عن استخدامات أخرى لنفطها، مثل تحويله إلى مواد كيميائية، من شأنها ضمان تحويل هذه الإمدادات إلى نقود واستخدامها بأفضل طريقة .