قفزة وصلت لـ  200 % .. نمو الاستثمار في المصانع الجاهزة  بالسعودية

حقق الاستثمار في المصانع الجاهزة ارتفاعا غير مسبوق، حيث بلغ معدل النمو لـ 200 في المائة تقريبا، بحسب ما أعلنته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”.

وأضافت أن الاستثمار في الأراضي الصناعية حقق نموا بـ21 في المائة خلال العام المنتهي 2020.

وأكد المتحدث الرسمي ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي قصي العبدالكريم ، أن “مدن” نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة برفع حجم الاستثمار في المصانع الجاهزة بمعدل غير مسبوق لأكثر من 600 مليون ريال مقابل 200 مليون ريال لعام 2019.

وأوضح العبدالكريم أن معدلات النمو حققت ارتفاعها، الرغم من تعطل حركة الاقتصاد على مستوى العالم، نتيجة وباء كورونا.

ونوّه أن معدلات الاستثمار في الأراضي الصناعية شهدت ارتفاعا لأكثر من 21 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار ريال خلال العام المنتهي 2020 مقارنة بعام 2019.

وأشار إلى أن ” مدن” سارعت منذ بداية جائحة كورونا بتفعيل خطط الاستجابة للطوارئ المعدة سلفا لمواجهة مثل هذه الأزمات المستجدة، بجانب إطلاقها مجموعة من المبادرات والمحفزات للحد من تداعياتها السلبية على القطاع الصناعي.

كما نوّه أيضا أن المصانع الجاهزة التي تقدمها “مدن” بمساحات 700 متر مربع و1500متر مربع لتحفيز وتشجيع رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصلت إلى 945 مصنعا جاهزا بين مكتمل وتحت الإنشاء أسهمت ولا تزال في دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة جائحة كورونا.