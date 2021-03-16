رعاية المسنين في الرياض تنظم ملتقى “كبار السن من منظور اجتماعي”

نظمت دور الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات في الرياض، صباح اليوم، ملتقى اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، تحت شعار “كبار السن من منظور الخدمة الاجتماعية”، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي و58 مستفيدا ومستفيدة من الأخصائيين والأخصائيات والمهتمين والمهتمات بالشأن الاجتماعي.

احتوى الملتقى على العديد من الفقرات التي شارك فيها المسنين والمسنات، بالإضافة إلى محاضرة تثقيفية قدمتها الدكتورة هند الميزر وتحدثت فيها عن مفهوم الخدمة الاجتماعية ومجالاتها ودورها في رعاية كبار السن كما عرض الملتقى بعض العروض المرئية عن الخدمات المقدمة للمسنين والمسنات في دور الرعاية وأهم المبادرات والشراكات التي تم إبرامها مع القطاع غير الربحي لخدمة فئات المسنين والكادر العامل معهم.

وذكر “الحربي” في كلمة ألقاها بهذه المناسبة الرعاية المتكاملة التي يحظى بها كبار السن من حكومتنا الرشيدة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة في الحفاظ على حقوقهم واستثمار خبراتهم ودمجهم بالمجتمع من خلال العديد من الخطط والاستراتيجيات للوصول بهم إلى الحياة الكريمة التي كفلها لهم ديننا الإسلامي.