30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح بدولة خليجية

من خلال أبرز الإجراءات الاحترازية الخاصة بشهر رمضان،لمواجهة وباء كو رونا، أعلنت الإمارات أن الإجراءات تضمنت منع إقامة أي موائد إفطار في المساجد، وتحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية ستستمر في إغلاقها.

ونقلت عن وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس أن حملة التطعيم في الإمارات تمكنت من الوصول إلى هدفها، الذي أعلنت عنه مؤخرا بتطعيم 52.46% من إجمالي السكان.

وأضاف العويس أننا نقترب من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مركز طبي في مناطق الدولة المختلفة.

بينما أعلن المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات سيف الظاهري، عن أبرز الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان المقبل.

وأضاف الظاهري أنه حرصا على صحة وسلامة المجتمع، ننصح الجميع بالآتي:

1-تجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان.

2- الابتعاد عن الزيارات العائلية.

3- تجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر.

4- عدم السماح بنصب خيام الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية.

5- عدم تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد.

6- التبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونيا، لافتا إلى منع المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهتها.

7- صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامنا مع المستجدات.

8- عدم اختلاط كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأية تجمعات.