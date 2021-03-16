الفلبين تشترط على دولة خليجية منح ” هواتف حديثة” للعاملات بالمنازل

في تطورات جديدة، حول شروط استقدام العاملات الفلبينيات للكويت، تواصلت الاجتماعات بين اتحاد العمالة المنزلية وممثلي السفارة الفلبينية لليوم الثاني على التوالي، إلى شروط محددة حول استقدام العاملات.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة أن الجانب الفلبيني، ورغم صدور عشرات التأشيرات لاستقدام عاملات منزليات، أبلغ ممثلي المكاتب على اشتراطات جديدة.

وكان أبرز هذه الشروط أن ينص العقد على منح العاملة المنزلية هاتفا حديثا ولا يخصم من أجرها.

كما تنص الشروط عن التحقق من عدم وجود سوابق وقضايا عمالية على صاحب العمل الذي ستعمل العاملة المنزلية في منزله.