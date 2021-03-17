رئيس CAF: لن أكون رئيسًا لمنظمة غير قادرة على تحقيق التقدم.. توقفوا عن التشاؤم

أكد الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الدكتور باتريس موتسيبي، أن بطولات كأس أمم أفريقيا ستظل تقام كل عامين.

وقال موتسيبي في مؤتمر صحافي أمس: سأعقد اجتماعين آخرين هذا العام مع جميع رؤساء الاتحادات الأعضاء في كاف وسنناقش الإجراءات العاجلة هناك.

وأضاف: لن أكون رئيسًا لمنظمة غير قادرة على تحقيق التقدم العملي والملموس الذي من المفترض الوصول إليه خلال 4 سنوات. لن يحدث ذلك.. علينا أن نتوقف عن التشاؤم. من المهم تحديد نقاط ضعفنا وإخفاقاتنا، وسنصححها.

وتابع: محظوظون لوجود فيرون موسينجو أومبا معنا”، مشيداً بخبرة المسؤول الكونغولي الذي ترك منصبه في الاتحاد الدولي “فيفا” لخدمة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقال: كان علي أن أختار خمسة نواب للرئيس، ولأول مرة في تاريخ “كاف”، لدينا رئيس يتحدث الإنجليزية ونواب رئيس يتحدثون الفرنسية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدينا سيدة في منصب نائب الرئيس من قبل. لذلك أردنا أن يكون لدينا قادة من جميع أنحاء القارة”.