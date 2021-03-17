بشكل رسمي: طوكيو تعتزم إنهاء قيود #كوورنا الأحد المقبل

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء صباح اليوم الأربعاء أنه من المحتمل أن تنهي الحكومة اليابانية حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا في طوكيو ومناطق أخرى، الأحد المقبل، وفقاً لما هو مخطط له.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ، أن الحكومة لا ترى أن هناك حاجة لتمديد آخر لحالة الطوارئ بسبب استقرار عدد حالات الإصابة وتراجع الضغط على المستشفيات.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أعضاء حكومته مساء اليوم والتشاور مع خبراء الصحة قبل اتخاذ قرار نهائي، وفقاً للوكالة.

وتخضع مقاطعات طوكيو وكاناجاوا وتشيبا وسايتاما لحالة الطوارئ منذ أوائل كانون ثان/يناير.