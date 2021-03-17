محافظ حفرالباطن يبحث أوضاع المشاريع الاستثمارية واحتياجات الجمعيات الخيرية

عقد صاحب السمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود اجتماعاً لمسؤولي الجمعيات الخيرية بالمحافظة بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن فلاح العفاسي، وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من اعمال في الفترة السابقة، والاستماع على وضع المشاريع الاستثمارية القادمة لكل منها، وكذلك احتياجاتها قبل شهر رمضان المبارك القادم.

ونوه سمو المحافظ بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الشرقية وسمو نائبه (حفظهم الله) لكل ما من شأنه بالعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه الجمعيات والمستفيدين منها.