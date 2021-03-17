دوري أبطال أوروبا: قمة من العيار الثقيل بين #تشيلسي و #أتلتيكو

يستضيف فريق تشيلسي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في واحدة من المباريات النارية التي ستشهدها البطولة، خاصة وأن متصدر “الليغا” يبحث عن الثأر في المباراة التي ستقام على ملعب “ستامفورد بريدج”، بعدما تلقى خسارة قاسية 0-1، في مباراة الذهاب.

يدخل “الروخيبلانكوس” اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث يطمح دييغو سيميوني في قيادة أتلتيكو لدور الثمانية، واستكمال مشواره نحو حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي الإسباني.

في المقابل يعيش تشيلسي بقيادة مدربه الجديد توماس توخيل أفضل فتراته بالموسم الحالي، وبعد أن وضع قدماً في دور ربع النهائي بفوزه في لقاء الذهاب، يستهدف إسقاط أتلتيكو مدريد مجدداً من أجل العبور لدور ربع النهائي، ومواصلة طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز تشيلسي في مواجهة الذهاب خارج ملعبه على أتلتيكو مدريد 1-0، سجله أوليفييه جيرو، وهي المواجهة التي لعبت في رومانيا بسبب فيروس كورونا.

وفاز تشيلسي 3 مرات، وتعادل 3 مرات، ولم يخسر في آخر 6 مباريات بكل المسابقات.

وتعادل تشيلسي في آخر مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليدز يونايتد دون أهداف، ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع في “البريميرليغ”، أما أتلتيكو مدريد ففاز مرتين، وتعادل مرتين، وخسر مرتين، في آخر 6 مواجهات بكل المسابقات.