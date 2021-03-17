إحباط محاولة تسلل “إرهابيين” جنوب بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة تسلل عناصر تابعين لتنظيم داعش جنوبي العاصمة العراقية.

ووفقاً لقناة “السومرية” العراقية، قالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن “قوة عسكرية تابعة للفوج الأول لواء 55 وشعبة استخبارات الفرقة 17، نفذت عملية نوعية جنوب العاصمة بغداد لتطهير المنطقة من خلايا داعش.

وأضفت أنه تم رصد تحركات عبر الكاميرات الحرارية لـ 3 عناصر تابعين للتنظيم الإرهابي، وعلى إثر ذلك تمكنت القوة العسكرية من صد التسلل بعد اشتباكات انتهت بمقتل أحد الإرهابيين وفرار اثنين منهم.

ولفت قيادة العمليات الى انه : ما زالت قطعاتنا المتواجدة هناك تواصل عمليات البحث وملاحقة الفارين لمنع أي عمل إرهابي يطال المناطق الآمنة ويعرقل خطط الأمن التي تحفظ أرواح المواطنين وسلامة عوائلهم.