‏عاجل… وزير الخارجية البحريني: أحيي الجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوي السعودية والتحالف العربي.. أفشلت كل محاولات الحوثي

#‏عاجل… وزير الخارجية البحريني: أحيي الجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوي السعودية والتحالف العربي التي أفشلت كل محاولات الحوثي وخيبت آمالهم

الزياني: دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الإجراءات التي تتخذها السعودية للدفاع عن مصالحها

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأربعاء اجتماعهم الاعتيادي لمناقشة العديد من الملفات، وبينها سير تنفيذ قرارات قمة العلا.

وفي مقدمة الملفات التي سيبحثها الوزراء سير تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة العلا التي استضافتها السعودية في يناير الماضي، والتي أدت إلى المصالحة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.