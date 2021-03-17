بعد 6 سنوات من العطاء… مطوفي الدول العربية تكّرم رئيسها السابق

كرمت أسرة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية الرئيس السابق المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان في مقر المؤسسة بأم الجود.

وشهد الحفل رئيس مجلس الادارة الحالي المطوف الاستاذ ماهر بن صالح جمال ونائب الرئيس المطوف الأستاذ الدكتور محمد بياري وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات.

وشمل الحفل كلمات شكر وعرفان وتقدير واستذكار المنجزات من رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة المطوف فايق مداح وعضوة مجلس الإدارة الدكتورة حنان عنقاوي، فيما تولى تقديم الاحتفال أمين المجلس أحمد قاروت.

وفي نهاية الحفل قدمت الدروع التذكارية والهدايا للرئيس السابق وفاءا وتكريما وتقدير لما قدمه طيلة توليه رئاسة المجلس عبر (٦) سنوات .

مِن جانبه عبر المهندس عباس قطان عن سعادته بهذا التكريم الذي يمثل وفاء المؤسسة تجاه من عمل فيها وهو سمت عام يميز مطوفي الدول العربية.

مقدما شكره لكل من نظم وشارك، مشددا على أن ماقدمه يعد تكليف وليس تشريف ، مبديا سعادته على الفترة الرائعة التي قضاها في رحاب المؤسسة لخدمة ضيوف الرحمن .