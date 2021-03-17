عيون “سعود الطبية” تجري أول عملية جراحة يوم واحد في “الإيمان”

أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم العيون أول عملية في جراحات اليوم الواحد وذلك في مستشفى الإيمان.

وأوضح رئيس قسم العيون في المدينة د.ناصر المطيري بأن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، موجهًا شكره وتقديره على الدعم من قِبل إدارة المدينة وإدارة مستشفى الإيمان، وإلى تجمع الرياض الصحي الأول.

إضافة إلى الطواقم الطبية المشاركة، مؤكدًا على أن هذا الأمر يعد امتدادًا لخدمة المرضى في المدينة ومستشفى الإيمان وإجراء العمليات لهم، منوهًا على التوسع في إجراء العمليات لخدمة أكبر عدد منهم.

يذكر أن قسم العيون في مدينة الملك سعود الطبية يملك نخبة من الكفاءات المتخصصة، ومزود بأحدث التقنيات الحديثة في المجال الطبي، وذلك لخدمة توصل إلى رضا المريض.