في جازان… مضاربة جماعية انتهت بدهس شخصين وهروب قائدي السيارات

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة جازان من القبض على 11 مواطنا تورطوا في مشاجرة جماعية بالعصي انتهت بدهس شخصين وهروب بعض قائدي السيارات.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، وقال: إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

ضبط 11 تورطوا في مضاربة جماعية بجازان

القت الجهات الأمنية في منطقة جازان القبض على 11 مواطنا تورطوا في مشاجرة جماعية بالعصي انتهت بدهس شخصين وهروب بعض قائدي السيارات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي: إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.