كم جرعة لقاح لمن سبق لهم الإصابة بكورونا؟ الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة، أنه يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفايروس (كوفيد-19).

وقالت وزارة الصحة، عبر حساب «الصحة 937» في «تويتر» المخصص للإجابة عن الاستفسارات والاستشارات والخدمات الصحية، إنه يكتفى بجرعة واحدة من لقاح فايروس كورونا لمن سبق لهم وأن أصيبوا بالفايروس (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي وسيتم جدولة جرعة ثانية مستقبلا إذا تبينت الحاجة لها.

وكانت تلقت سؤال”انا قد اصبت بكورونا واخذت التطعيمة الجرعة الاولى وحسب ماهو معلن ان المصاب سابقا ياخذ جرعة واحدة فقط وانا مجدول لي جرعتين وحاولت الاتصال على ٩٣٧ لكن لايوجد رد”