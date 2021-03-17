الإمارات: ضبط مركبة ارتكبت سائقتها 414 مخالفة مرورية بربع مليون درهم

تمكنت السلطات الإماراتية من ضبط مركبة ارتكبت سائقتها 414 مخالفة مرورية تجاوزت قيمتها 247 ألفاً و490 درهما (الدولار يعادل 3.67 درهم)، معظمها مخالفات ضبطت بواسطة الرادار لتجاوز السرعة المحددة للطريق.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية اليوم الأربعاء عن الرائد راشد بن هندي رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإمارة عجمان قوله إن التحري أظهر أن المركبة تعود ملكيتها إلى إمرأة عربية في الثلاثين من العمر، تراكمت عليها المخالفات المرورية بقيمة 247 ألفا و490 درهما ، وتم حجز المركبة لحين سداد المبلغ بالكامل، وتبين أن سبب ارتكاب المخالفات الإهمال وعدم الانتباه لسرعه الطريق.

وذكر أنه في حال عدم السداد خلال ستة أشهر سيتم بيع المركبة في المزاد العلني لبيع المركبات، مع غلق الملف المروري ما يترتب عليه عدم التمكن من إجراء أي معاملة مرورية حتى يتم سداد المبلغ المستحق.