“فلكية جدة”: “الاعتدال الربيعي 2021” السبت

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيشهد حدوث الاعتدال الربيعي هذه السنة، السبت المقبل، 20 مارس 2021 عند الساعة 12:37 بعد الظهر بتوقيت السعودية (09:37 صباحا بتوقيت غرينتش) ، وسيكون ذلك النهاية الفلكية للشتاء ، وبداية الربيع الذي سيستمر 92 يوما و 17 ساعة و 54 دقيقة.

ستكون أشعة الشمس في هذا اليوم عامودية على خط الاستواء وستبدو الشمس في شرق كينيا وكأنها تمر مباشرة فوق الرأس منتقلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى النصف الشمالي.

ستتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوي على نصفي الكرة الأرضية بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين وذلك بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة .

يفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة ولكن هذا لا يحدث تماما لسببين : الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر بسماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالي 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.

أما السبب الثاني هو الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قطر الشمس الزاوي حوالي 0.5 درجة ، وهذا يعني عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الافق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالي 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.

يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها إلى الثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما، حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي.

سيلاحظ في يوم الإعتدال الربيعي أن الشمس تشرق من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرا واصبحت الشمس تغرب متأخرة ، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.

بعد أسابيع من حدوث الإعتدال الربيعي سيلاحظ أن الشمس تشرق من الشمال الشرقي وهذا لأن الارض تغير موقعها في مدارها حول الشمس ما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.

جدير بالذكر أن الاعتدال في شهر مارس يمثل بداية الخريف بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية (جنوب خط الاستواء) بينما يمثل في شهر سبتمبر بداية الربيع.