الرئاسة الفلسطينية تدين الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر حل الدولتين

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها لن تجلب السلام والاستقرار لأحد، وهي تسعى من خلالها لتدمير حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي، والقضاء على فرص تحقيق السلام من خلال المفاوضات القائمة على الشرعية الدولية.

وقال “أبو ردينة”، إن آخر هذه الاعتداءات هي قرارات محاكم الاحتلال الإسرائيلي بهدم 100 منزل فلسطيني في حي البستان داخل سلوان، والاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وحي المطار في كفر عقب، ومنطقة البقعة في الخليل، ومنطقة العيون البيضا في مسافر يطا تمهيدا للاستيلاء عليها، إضافة إلى المباشرة بهدم تجمع الخرابيش القريب من قرية النويعة بمنطقة الأغوار، وتجريف أراضي مواطنين في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله، واقتلاع العشرات من أشجار الزيتون في قرية جالود جنوب نابلس.

وأكد أن السياسة الإسرائيلية -المتمثلة بهدم البيوت ومواصلة النشاطات الاستيطانية- هي إجراءات أحادية الجانب هدفها الأساسي نسف أي جهد دولي يُبذل لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: “نطالب الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية -التي أعلنت رفضها للإجراءات أحادية الجانب ودعمها لحل الدولتين- بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.