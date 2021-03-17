استشاري يحذر: “حكاكة القدر” تسبب السرطان

كشف الدكتور صالح الحربي استشاري طب الأسرة حقيقة تسبب أكل الطعام المحروق وخاصة الحكاكة (حكاكة القدر) وغيرها من الأكل المحروق بمرض السرطان.

وقال “الحربي”، في تصريحات، إن “الدراسات العلمية تؤكد ارتباط الطعام المحترق بالسرطان وخاصة سرطان البنكرياس”. مبينا أن الدراسة تقول إن “60% من الذين تناولوا الطعام المحروق بشكل يومي اكتشف أنهم مصابون بالسرطان”.

وتطرق استشاري طب الأسرة إلى أن هيئة الغذاء الأمريكية قالت إنها تنصح بالابتعاد عن الطعام المحروق. مبينا أن العلماء نصحو أن يكون الطعام المقلى أو المشوي باللون الذهبي دون الوصول للون البنى أو الأسود، لأن وصول الأطعمة إلى درجة لون المحروق يكوّن مادة “الأكريلاميد” وهو ما يعرض حياتهم إلى الإصابة بالسرطان أو خطر التسمم الغذائي.

واكد الدكتور صالح وجود ربط بين الطعام المحروق (الحكاكة) وبعض المصابين بالسرطان، مضيفا أن الطعام المشوي مثل الدجاج أو اللحوم أو السمك يولد مواد كيميائية قد تصيب في حال الاحتراق ببعض السرطانات.

وأوضح أنه بحسب العديد من الدراسات؛ فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بعد تناول الاطعمة المحروقة وفرصة الإصابة لديهم مضاعفة مقارنة بالرجال.