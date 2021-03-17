قبل أولمبياد اليابان.. سفير المملكة بتونس يزور منتخب بلاده

في إطار السعي لبحث روح العزيمة والإصرار والدعم لمنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر بزيارة لمقر وفد المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في تونس الذي يشارك في بطولة تونس الدولية والجائزة الكبرى.

وتعد مشاركة الفريق محطة مهمة تعتبر إحدى المحطات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في اليابان 2021.

وأكد السفير السعودي، خلال زيارته لمنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة، مكانة الفريق لدى قلوب كل السعوديين وتمثلت أيضاً في حرص ودعم ورعاية القيادة الحكيمة لهم وذلك من أجل تمثيل بلادهم. كما تمنى لهم التوفيق التوفيق والنجاح لمواصلة حلم التأهل.