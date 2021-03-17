أرقام مرعبة يكشفها المرصد اليمني للألغام عن مقتل المدنيين نتيجة ألغام الحوثي

كشف المرصد اليمني للألغام عن حصيلة صادمة من ضحايا الحوثي من المدنيين ، نتيجة زرع الألغام.

وأضاف المرصد أنه تم مقتل وإصابة 3263 مدنيا نتيجة الألغام التي زرعها الحوثيون في محافظة تعز منذ 2015، وحتى مطلع شهر مارس الجاري 2021.

يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه جماعة الحوثي المزيد من الانتهاكات بحق المدنيين، حيث قامت بارتكاب مجزرة بحق المدنيين، في مدينة حيس، عقب قذائف أطلقها مسلحو الجماعة على حي سكني، في إصابة 6 مدنيين، أغلبهم أطفال، بينهم طفلة تدعى “فاطمة وهيب”، تسببت الشظايا في بتر إحدى قدميها.

وحول المزيد من الانتهاكات التي يمارسها الحوثي قامت جماعة الحوثي بإلزام المعلمات والطالبات في مدارس المحويت، على حضور فعاليات ثقافية،لتعزيز ما أسموه “الثقافة الدينية والقرآنية.

كما أجبرت الجماعة في صنعاء مدراء المدارس على حضور لقاء أسبوعي لسماع المحاضرات الدينية، علماً بأن الجماعة نظمت 5476 فعالية في المدارس خلال 47 يوما في صنعاء وحدها.