الكويت: لم نرصد حالات وفاة مرتبطة بلقاحات كورونا

قالت وزارة الصحة الكويتية، إنها لم ترصد أي حالات تجلط دم أو وفاة مرتبطة بلقاحات كورونا.

وأكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم الشركة المصنعة للعقاقير “كاتالانت” الأميركية، التوسع في إنتاج لقاحها “جونسون آند جونسون” في أوروبا.

كما أعلنت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، أنها لم ترصد حالات تجلط أو تخثر الدم بسبب لقاحات كورونا المتوفرة في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أن تعليق دول أوروبية للقاح أسترازينيكا يأتي كخطوة احترازية للتأكد من فعاليته.