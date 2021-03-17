تعرف على الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة

قالت وزارة الحج والعمرة إنه بإمكان المستفيدين من تطبيق ” اعتمرنا ” تكرار العمرة بعد أدائها وانتهاء التصريح الحالي.

وأضافت الوزارة أنه في حين يمكن إصدار تصريح جديد في أقرب فرصة متاحة في حال إلغاء التصريح السابق.

ونوهت الوزارة أن التنظيم الحالي لحجز العمرة يسمح بإصدار تصريح كل 15 يوما، مضيفة أن الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 عاماً.

وحول إمكانية إصدار التصاريح، أوضحت الوزارة أنها متاحة حتى 18 شعبان الجاري فقط، أي نهاية شهر مارس، منوهة أن الإمكانية تتاح يوميا على تطبيق ” اعتمرنا “.