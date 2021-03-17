الغذاء والدواء  تحذر من منتج تجميلي : يحتوي على هذه المخاطر

بعد تحليل عينات من منتجاته، حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالبشرة يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا والزرنيخ.

وفي التفاصيل قالت الهيئة إنها حلّلت عينات من منتجات التجميل للعناية بالبشرة المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها.

وأضافت أن نتائج التحليل أظهرت احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مادة الزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وتابعت الهيئة: إن التعرّض لنسب عالية من البكتيريا والزرنيخ قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، منوهة أن البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب:

1-عدم اتباع أسس التصنيع الجيد في أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف.

2- تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبتين، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا أمر غير مسموح به.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يذكر أن المنتج يحمل اسم ” Health & Beauty Aztec Secret Indian Healing clay ” ، و رقم تشغيلة (10-2020P) وتاريخ صلاحية 10/2022، من إنتاج مصنع Aztec Secret Health & Beauty, LTD .