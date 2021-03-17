على متن طائرة عام الخط العربي.. وصول أولى رحلات طيران ناس إلى مدينة العلا التاريخية

دشن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎‎ والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أولى رحلاته إلى مدينة العلا التاريخية برحلة مباشرة من مدينة الرياض وذلك يوم الأربعاء 17 مارس 2021م، وذلك عبر طائراته من نوع A320 neo، الأحدث في فئتنها التي انضمّت مؤخراً إلى أسطول طيرن ناس؛ والتي تحمل شعار “عام الخط العربي” ضمن شراكة طيران ناس لمبادرة وزارة الثقافة في هذا الإطار. وكان في استقبال الطائرة،عند وصولها إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا،وفد ممثل عن الهيئة الملكية بالعلا وعدد من منسوبي الشركة.

وتعليقاً على تدشين الرحلة الأولى إلى مدينة العلا، أعرب الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا عن شكره لكل من هيئة الطيران المدني السعوديوالهيئة الملكية بالعلا على جهودهما وتعاونهما مع طيران ناس لتحقيق هدف مشترك يتمثل بتعزيز حضور مدينة العلا التاريخية على خريطة السياحة الداخلية والعالمية. كما أكد “حرص طيران ناس على تقديم أفضل خدمة للمسافرين الراغبين بزيارة هذه المدينة التاريخية الفريدة، وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للشركة الهادفة إلى الارتقاء بتجربة السفر في المملكة، سواء لناحية الخدمات أو الأسعار وبما يسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030″.

بدوره، قالرئيس التسويق وإدارة الوجهات السياحيةفي الهيئة الملكية بالعلا فيليب جونز” نرحب بطيران ناس في مدينة العلا ونتطلع إلى قيام طيران ناس بتسيير رحلات داخلية إضافية من مدن أخرى في المملكة. والواقع أن مدينة العلا هي وجهة متميزة على مستوى العالم ونحن نحث سكان المملكة على اختبار وعيش تقافتهم وإرثهم الحضاري والتاريخي من خلال هذه الوجهة الفريدة”.

وأضاف “ومع القرار بإعادة تسمية مطار العلا الدولي بمطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا وانضمامه إلى قائمة المطارات الدولية في المملكة، نتحضر للانفتاح على السياحة الدولية وبالتالي ترسيخ مكانة العلا كوجهة عالمية مُدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، إنما مع لمسة سياحية عصرية ومواكبة للمستقبل. كما نعمل على ربط ثقافة الماضي بإمكانات المستقبل من أجل تقديم وجهة سياحية راقية للعالم”.

وتشكل مدينة العلا أحدث إضافة إلى شبكة طيران ناس الداخلية، الذي سيقوم بتسيير رحلتين أسبوعياً (الأربعاء والسبت) بين الرياض والعلا. ويمكن للمسافرين على متن طيران ناس، حجز رحلاتهم بين الرياض والعلا، عبر جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس وذلك عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.