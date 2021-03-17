للهروب من الاجتماعات المملة في “زووم”.. تطبيق يوفر لك هذه الحيلة

تسبب بعض المحادثات والاجتماعات على منصات التواصل الاجتماعي مللا في الكثير من الأحيان، خاصة ما يعقد منها عبر تطبيق “زووم”.

موقع إنسايدر الأميركي قال إن مطورا للتطبيقات الإلكترونية وجد حلا أنيقا ومخادعا حد ما، لمساعدة الأشخاص الذين يريدون التخلص من مثل هذه المحادثات.

وفي التفاصيل فقد أوضح المطور سام لافين، أن تطبيقه «Zoom Escaper» يوفر مكتبة من الأصوات المزعجة التي لا تطاق يمكن أن يستخدمها المستخدمون للهروب من الاجتماعات المملة.

وأضاف أن التطبيق يعتمد على إضافة مؤثرات صوتية زائفة ما يجعل المحادثة مزعجة للمشاركين الآخرين لدرجة أنهم قد يطلبون من مستخدم التطبيق تركهم، وهنا يكون الوقت مناسبا للهروب من ملل هذه المحادثات.

وأوضح المطور سام لافين، أن المؤثرات الصوتية متنوعة مثل صوت انقطاع الاتصال وصوت ثرثرة غير مفهومة وبكاء طفل أو رجل مسن ونباح كلب بلا انقطاع أو أصوات بناء، المهم أنها ضوضاء تزعج المشاركين في محادثاتهم.