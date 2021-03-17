دليل جديد على فعالية اللقاحات المضادة لكورونا.. ماذا حدث في بريطانيا

أفادت البيانات التي تقدم المزيد من الأدلة في بريطانيا، على أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فعالة في الحماية من المضاعفات الخطيرة للوباء.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا، تنخفض

بمعدل أسرع مما كانت عليه خلال الموجة الأولى.

وأظهرت الأرقام أن الموجة الثانية انخفضت أكثر في الأسابيع السبعة التالية، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في الموجة الأولى التي ضربت البلاد.

وأضافت أن عدد وفيات كورونا اليومية كان 1362 في أكثر الأيام فتكًا بالوباء في 19 يناير، حيث انخفض هذا إلى 138 بعد سبعة أسابيع في 8 مارس، بانخفاض قدره 90 في المائة.

وأوضحت الصحيفة أنه على النقيض من ذلك، بلغت الموجة الأولى ذروتها عند 1073 منخفضة في 8 أبريل وانخفضت بنسبة 80 في المائة لتصل إلى 213 فقط في نفس الفترة.

وتابعت: إن العلماء يقولون إن الآثار الإيجابية الحقيقية للقاحات، ستؤتي ثمارها حقا فقط مع انتقالنا إلى الربيع.

وفي هذا السياق حذّر الأطباء والمسؤولون من خطورة عدم تلقي الأشخاص للتطعيم، حيث حثّت وكالة الأدوية الأوروبية الناس على الاستمرار في أخذ اللقاح، لأن جلطات الدم لا تبدو أكثر شيوعا.

يذكر أن بريطانيا تستخدم كلا من لقاح فايزر- بيونتيك، ولقاح أكسفورد – أسترازينيكا، وقد ثبت أن كلا اللقاحين، فعاّلان للغاية في الوقاية من المضاعفات الشديدة للإصابة بالوباء.